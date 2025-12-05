Подмосковные энергетики подключили 25 медучреждений с начала года

В Московской области на постоянной основе осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов потребителей к электрическим сетям. С начала 2025 года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели работы по подключению к электрическим сетям и увеличению мощности электроснабжения 25 медицинских учреждений на территории Московской области. Выполненные работы обеспечили объектам здравоохранения выдачу почти 6 МВт мощности. Мероприятия по технологическому присоединению проводились под контролем Министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках исполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» выдали трансформаторную мощность для новых зданий объектов здравоохранения, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство новых корпусов и пристроек. Для соблюдения высоких медицинских требований, а также для стабильной работы в больницах и поликлиниках современного оборудования энергетики установили новые, более мощные трансформаторы в действующих подстанциях, а также проложили дополнительные кабельные линии, что позволило обеспечить медучреждениям вторую категорию надежности электроснабжения.

Так, одним из подключенных объектов стала «Егорьевская центральная районная больница для взрослых и детей», расположенная на ул. Жукова Гора в Егорьевске. В начале этого года энергетики Воскресенского производственного отделения также обеспечили электроснабжением педиатрическое отделение «Воскресенской областной больницы». В сентябре этого же года специалисты «Мособлэнерго» провели комплекс работ по увеличению мощности электроснабжения «Поликлиники № 1 Коломенской центральной районной больницы», расположенной на ул. Октябрьской Революции.

Мероприятия по присоединению к электросетям и увеличению мощности электроснабжения были проведены в городских и муниципальных округах Балашиха, Орехово-Зуевском, Подольск, Зарайск, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Пушкинском, Лыткарино, Егорьевск, Раменском и других муниципалитетах Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.