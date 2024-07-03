Подмосковные энергетики отработали взаимодействие в ходе условной ЧС

На базе восточного филиала компании «Россети Московский регион» в Орехово-Зуеве прошло комплексное противоаварийное противопожарное учение по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в пожароопасный период. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Наравне с руководителями и персоналом ВЭС в КППУ приняли участие заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Виталий Цепляев, начальник управления ГО, ЧС и территориальной безопасности администрации Владимир Дранов, директор единой дежурно-диспетчерской службы округа Вадим Беседин, начальник Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона полковник внутренней службы Денис Солянкин и личный состав местного пожарного расчета «Мособлпожспаса».

Целью учения является совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, направленного на повышение готовности органов управления и сил к реагированию на угрозу реальной чрезвычайной ситуации.

Согласно замыслу учения, в связи с аномальным повышением температуры наружного воздуха возник обширный низовой очаг пожара в охранной зоне воздушной линии 35 кВ «Дубки — Красный угол». Это повлекло за собой падение деревьев на ЛЭП, повреждение проводов и условное отключение подстанции 35 кВ «Дубки», в результате чего без напряжения остались шесть населенных пунктов с населением 900 человек, а также один социально значимый объект.

Для восстановления нарушенного электроснабжения в рамках учения был создан оперативный штаб филиала «Восточные электрические сети» под руководством заместителя директора — главного инженера ВЭС Дмитрия Уксекова.

В ходе работы штаба участники учения в режиме реального времени приняли оперативные решения по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения и обеспечение потребителей автономными источниками электроснабжения.

Особое внимание в ходе учения было уделено практическим действиям. В частности, сотрудники показали организацию и работу временного информационного центра, который является связующим звеном между диспетчерами ВЭС и населением. Пожарный расчет Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона с помощью специализированной техники продемонстрировал участникам тренировки тушение возгорания низового пожара вблизи охранной зоны ЛЭП. А мобильная бригада № 6 филиала произвела подключение социально значимого объекта к резервному источнику электроснабжения.

«Для нас крайне важно ликвидировать возникающие аварийные ситуации в максимально сжатые сроки, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. А для этого необходимо качественное взаимодействие всех сил и средств, в том случае, если у нас происходят какие-то отключения. Все уровни, в том числе сетевые организации, подразделения МЧС России, муниципальные службы, должны быть способны оперативно обеспечить устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Мы проводим такие тренировки регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями, чтобы постоянно отрабатывать порядок взаимодействия всех служб по устранению нештатных ситуаций», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.