Подмосковные энергетики оперативно устраняют последствия урагана

сегодня в 09:30

Энергетики Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме и оперативно устранять последствия непогоды, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

21 ноября в Московском регионе ухудшилась погода. Пошел сильный дождь, ветер усиливался порывами до 25 м/с.

При этом энергетики области не допустили массовых отключений света из-за последствий непогоды, а обнаруженные технарушения устраняли в установленные сроки.

На сегодняшний день всем объектам соцназначения и ЖКХ было обеспечено стабильное электроснабжение.

Из-за падения деревьев на ЛЭП специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения некоторых населенных пунктов в частном секторе ИЖС и СНТ в городских округах Чехов, Пушкинский, Дмитровский, Шатура, Воскресенск. С 21 ноября организовано круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

Все нарушения нормального режима работы электросетей, в том числе технологические, которые возникли по причине непогоды, устраняются в регламентные сроки. Массовых отключений света, затрагивающих большое число потребителей, а еще обесточивания населенных пунктов не допущено.

Бригады региональных энергетиков делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии всем потребителям в кратчайшие сроки.

Ситуация находится на контроле министерства энергетики Подмосковья. Также ведется системный онлайн-мониторинг погодных условий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.