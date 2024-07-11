Подмосковные энергетики направили на переработку 99 трансформаторов с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года направили на переработку 99 трансформаторов, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Утилизационные мероприятия проводятся в рамках работы по обращению с материалами и оборудованием, демонтируемыми при эксплуатации, ремонте и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Также с начала 2024 года «Мособлэнерго» направило 840 кг электролома на специализированный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Предприятие принимает на переработку компьютеры, принтеры, приборы учета электроэнергии и многофункциональные устройства с истекшим сроком эксплуатации. Оборудование полностью разбирается, сортируется и перерабатывается.

«В регионе уделяется большое внимание безопасному обращению с отходами производства. Так, компания «Мособлэнерго» осуществляет их передачу на утилизацию специализированным организациям для использования при изготовлении других товаров, а также возврата отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки и извлечения из них полезных компонентов для повторного применения», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

«Мособлэнерго» передает отходы специализированным организациям согласно требований федерального и регионального законодательства по обращению с отходами, тем самым обеспечивая предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. На территории производственных баз компании регулярно обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, внедрено раздельное накопление отходов, ведется первичный учет образования и движения по всем видам отходов.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.