Подмосковные эксперты контролируют ремонт более 100 МКД в Макеевке и Новоазовске

В Макеевке полным ходом идут работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Общий план работ в городе включает свыше 50 объектов. Из них по 25 домам заказчиком выступает фонд капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ход работ в Макеевке

На двух домах работы находятся в самой активной стадии.

В доме по улице Ленина уже завершается обновление кровли, ведутся работы по конструктиву и благоустройству территории. Специалисты активно монтируют инженерные сети.

В доме в переулке Цимлянском, где работы близки к завершению, уже установлены новые двери и смонтирована система отопления. Сейчас ведутся отделочные работы на фасаде и благоустройство территории.

В настоящее время на трех объектах по улицам Фонтанной, Островского и Кирова ведется приемка завершенных работ.

Параллельно ведется подготовка к старту работ по другим объектам, курируемым Фондом. На одном из них работы уже ведутся, по 14 — специалисты приступают к выполнению строительно-монтажных работ, еще 10 объектов ждут начала организационных мероприятий.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Работы в Новоазовске

Кроме того, программа капитального ремонта расширяется на Новоазовск. На его территории запланирован капитальный ремонт 51 многоквартирного дома. Выполнять работы будут подрядные организации Фонда капитального ремонта Московской области. В настоящее время на этих объектах идет этап организационно-подготовительных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.