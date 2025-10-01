Подмосковному порталу «Решаем проблемы вместе» исполнилось 10 лет

Порталу «Решаем проблемы вместе» исполнилось 10 лет. За это время на нем зафиксировано более 4,9 млн пользователей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Запущенный в 2015 году, портал «Решаем проблемы вместе» стал важным инструментом для взаимодействия жителей Подмосковья с органами власти. За десять лет мы объединили миллионы людей вокруг одной цели — сделать жизнь комфортнее и проще. Сегодня на портале зарегистрировано почти 5 млн пользователей», — рассказали в Мингосуправления.

Портал «Решаем проблемы вместе» помог жителям Подмосковья успешно разрешить более 7,8 млн вопросов. Дополнительно более 2 млн обращений поступили через «Единую диспетчерскую службу». Ежегодно жители региона оставляют около 900 тыс. заявок на портале и примерно 400 тыс. обращений через диспетчерскую службу.

За 10 лет на портале было проведено свыше 370 опросов и 82 голосования. В них приняли участие более 2,1 млн человек, а 620 тыс. стали участниками проекта «Народный бюджет». Кроме того, пользователи портала могут отслеживать ход решения своих вопросов в онлайн-режиме и подтверждать или оспаривать полученные ответы.

Направить обращение на портале «Решаем проблемы вместе» возможно по 24 тематикам и 3,5 тыс. различных подтем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.