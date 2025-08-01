Подмосковному искусственному интеллекту чистоты и порядка исполнилось 2 года

С 1 августа 2023 года в Подмосковье работает проект «Чистая территория», в рамках которого искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» выявляет 14 видов нарушений: от переполненных урн и граффити до неработающих фонарей и поврежденных бордюров. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

На старте проекта искусственный интеллект работал через 1,7 тыс. камер, а сейчас их почти 67 тыс. Ежедневно нейропомощник мониторит 7,7 тыс. дворов и 2,4 тыс. контейнерных площадок. За это время искусственный интеллект помог устранить около 215 тыс. нарушений, а количество жалоб по направлению «Двор» сократилось на 28%.

ИИ-помощник работает круглосуточно, не пропуская деталей. Он позволяет снизить трудозатраты, но повышает эффективность работы коммунальных служб. Если искусственный интеллект заметил нарушение, то он автоматически создает задачу на проверку, а потом проверяет, все ли устранено.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.