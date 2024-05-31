Подмосковное УФАС выявило нарушение в Одинцовском округе при проведении конкурса
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Московское областное УФАС России признало администрацию Одинцовского округа виновной в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа.
Устранить допущенные нарушения администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на администрацию наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.