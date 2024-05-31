сегодня в 09:02

Подмосковное УФАС выявило нарушение в Одинцовском округе при проведении конкурса

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на администрацию наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.