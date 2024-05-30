Подмосковное УФАС признало ООО «Арифметика света» добросовестной организацией

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Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья, в отношении ООО «Арифметика света» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением обществом условий фонд расторг договор в одностороннем порядке. Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении обращения, и рассмотрев представленные документы, комиссия Московского областного УФАС России установила, что обществом совершались действия, направленные на исполнение договора в установленные сроки.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России отказало во включении сведений об ООО «Арифметика света» в реестр недобросовестных подрядных организаций.