Подмосковное предприятие поделилось опытом переработки отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В городском округе Воскресенск на базе нового завода энергоутилизации отходов, построенного компанией «РТ-Инвест», прошло отраслевое совещание по вопросам обращения с ТКО и их утилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участие в мероприятии приняли специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители компании «Эколайф», региональных операторов, КПО, а также коллеги из Москвы.
Сотрудники завода провели гостям обзорную экскурсию, в рамках которой показали:
- этапы производственных процессов;
- работу котлов, в которых происходит сжигание отходов;
- отделение шлакоудаления;
- работу грейферных кранов;
- объединенный щит управления заводом.
Интересные факты:
- производственные мощности предприятия — утилизация 2 тыс. тонн отходов в сутки;
- процесс сжигания отходов происходит при температуре 1 260 градусов;
- потоки отходов на завод поступают из Москвы и Московской области;
- все выделяемые при сжигании газы проходят 3-х ступенчатую систему очистки.
Больше всего участников заинтересовала тема автоматизации технологических процессов, а также планы внедрения искусственного интеллекта на объекте.
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