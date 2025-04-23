Подмосковное предприятие поделилось опытом переработки отходов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В городском округе Воскресенск на базе нового завода энергоутилизации отходов, построенного компанией «РТ-Инвест», прошло отраслевое совещание по вопросам обращения с ТКО и их утилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Участие в мероприятии приняли специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители компании «Эколайф», региональных операторов, КПО, а также коллеги из Москвы.

Сотрудники завода провели гостям обзорную экскурсию, в рамках которой показали:

этапы производственных процессов;

работу котлов, в которых происходит сжигание отходов;

отделение шлакоудаления;

работу грейферных кранов;

объединенный щит управления заводом.

Интересные факты:

производственные мощности предприятия — утилизация 2 тыс. тонн отходов в сутки;

процесс сжигания отходов происходит при температуре 1 260 градусов;

потоки отходов на завод поступают из Москвы и Московской области;

все выделяемые при сжигании газы проходят 3-х ступенчатую систему очистки.

Больше всего участников заинтересовала тема автоматизации технологических процессов, а также планы внедрения искусственного интеллекта на объекте.

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