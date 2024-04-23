Подмосковная компания установит спортплощадки на территории жилых комплексов

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», занимающаяся производством спортивного оборудования и площадок для воркаута в индустриальном парке «Есипово», установит 6 спортивных площадок во дворах новых жилых комплексов в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

До конца мая буду установлены площадки в подмосковном Одинцове и в Москве. В Санкт-Петербурге спортивные комплексы планируется разместить до конца июня 2024 года. Общая площадь воркаут-площадок составит порядка 30 кв. метров. Спортивные комплексы будут включать в себя турники, боксерский мешок, брусья, кольца и шведские стенки.

«На сегодняшний день в Москве и Подмосковье установлено порядка 6 тыс. площадок „КЕНГУРУ.ПРО“. В ближайшие годы мы планируем увеличить долю своего присутствия в различных проектах городской и загородной недвижимости за счет интенсивного наращивания объема выпускаемой продукции. С момента запуска нашего предприятия в индустриальном парке «Есипово» прошло всего несколько месяцев, но нам уже удалось вывести производство на полную мощность, а также наладить производство продукции, в том числе с использованием инновационных разработок, которые позволяют значительно повысить прочность и антикоррозийные свойства», — отметил гендиректор компании «КЕНГУРУ ПРО» Дмитрий Зайченко.

На предприятии, общей площадью 2,5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), компания «КЕНГУРУ ПРО» производит уличное оборудование всех типов: площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы, спортивное оборудование для детей.

Спортивные площадки и кластеры, созданные компанией, размещаются не только в Москве и Подмосковье, но и по всему миру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.