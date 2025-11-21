Подмосковная компания «ЭкоЛайф» начнет тестировать спецфильтры для мусоровозов

Делегация подмосковной компании-возчика твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» посетила предприятие по производству фильтров для спецтехники. По итогам визита принято решение о тестировании новых фильтров на мусоровозах в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ходе визита представители «ЭкоЛайф» ознакомились с производственным процессом создания фильтров для грузовиков, спецтехники и промышленного оборудования. Гостям продемонстрировали этапы проектирования и сборки, а также представили новейшие технологические решения.

Особое внимание уделили фильтрам, предназначенным для работы в тяжелых условиях эксплуатации. По словам представителей предприятия, такие фильтры способны повысить эффективность и надежность мусоровозов.

Руководство «ЭкоЛайф» приняло решение провести детальное тестирование продукции в реальных рабочих условиях. Это позволит объективно оценить преимущества новых фильтров и подобрать оптимальные решения для дальнейшей работы компании.

Обе стороны отметили перспективы долгосрочного сотрудничества и выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.