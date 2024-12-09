Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 595 техсбоев за неделю

За минувшую неделю на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 595 технологических нарушений в работе объектов ЖКХ. Сотрудниками ГКУ МО «МОС АВС» было зафиксировано устойчивое снижение количества технологических сбоев, связанных с горячим водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из общего числа сбоев 131 инцидент касался подачи горячей воды (против 150 на предыдущей неделе), 87 — холодного водоснабжения, 218 затронули систему теплоснабжения, 158 — электроснабжения и 1 случай был связан с водоотведением.

За отчетный период оперативные группы МОС АВС выполнили 48 выездов в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 31. Также 32 мероприятия были направлены на обеспечение безопасности и антитеррору.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7 501 выезд в муниципалитеты. Из них рабочие бригады выезжали в муниципальные образования 1 511 раз, оперативные группы — 5 990 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.