Подмосковье ждет масштабная программа капремонта газового оборудования в МКД

Общественный совет при Минстрое России подготовил проект капитального ремонта внутридомового газового оборудования. Цели федерального проекта — довести в регионах исполнение программ по капремонту ВДГО до показателя не менее 13 500 МКД в год, а также увеличить число регионов, выполняющих плановую программу замены газового оборудования по капремонту, до 80%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для реализации поставленных задач разработана подробная дорожная карта этапов запуска программы. Она учитывает перечень работ, необходимых для капитального ремонта ВДГО, актуализацию стоимости работ и услуг по капремонту ВДГО, взаимодействие между всеми участниками процесса — региональным оператором капремонта, органом исполнительной власти, газоснабжающей организацией, управляющей компанией, органами государственного жилищного надзора.

Предлагаемый срок реализации проекта: с января 2026 по декабрь 2030 года.

Сейчас программу модернизации газовой системы региональные фонды капремонта успешно реализуют только в Московской области, Москве, Красноярском крае и Ростовской области.

Фонд капитального ремонта Московской области в 2025 году заменит фасадные газопроводы и ВДГО в 570 МКД. Ремонт завершен в 564 домах, что составляет более 90% исполнения годового плана ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.