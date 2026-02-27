Подмосковье завершило ремонт детсада «Якорек» в Мариуполе
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершили восстановление яслей-сада № 63 «Якорек» в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Здание подготовили к приему 225 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подрядная организация фонда капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, выполнила капитальный ремонт кровли и фасадов, полностью заменила оконные и дверные блоки, обновила инженерные сети и установила новую сантехнику.
В помещениях сделали современную отделку, оснастили пищеблок технологическим оборудованием, смонтировали пожарную сигнализацию и проложили слаботочные сети. Прилегающую территорию комплексно благоустроили, оборудовав безопасные игровые зоны для детей.
Контроль качества и сроков работ осуществляло управление технического надзора капитального ремонта министерства ЖКХ Московской области.
«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение, а аббревиатура стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Здание детского сада рассчитано на 225 воспитанников и обеспечивает условия для педагогической работы и игровой активности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.