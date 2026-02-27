Подмосковье завершило ремонт детсада «Якорек» в Мариуполе

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.одрядная организация фонда капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, выполнила капитальный ремонт кровли и фасадов, полностью заменила оконные и дверные блоки, обновила инженерные сети и установила новую сантехнику.

В помещениях сделали современную отделку, оснастили пищеблок технологическим оборудованием, смонтировали пожарную сигнализацию и проложили слаботочные сети. Прилегающую территорию комплексно благоустроили, оборудовав безопасные игровые зоны для детей.

Контроль качества и сроков работ осуществляло управление технического надзора капитального ремонта министерства ЖКХ Московской области.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение, а аббревиатура стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Здание детского сада рассчитано на 225 воспитанников и обеспечивает условия для педагогической работы и игровой активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.