Подмосковье завершило масштабный ремонт дома в Жовтневом районе Мариуполя

Ремонт проводился строительной бригадой из Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области, а строительный контроль вели эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Здание на улице Казанцева, построенное в 1960 году, было сильно повреждено в результате прямых попаданий снарядов и пожаров. В ходе капитального ремонта были выполнены следующие работы:

демонтаж поврежденных участков;

устранение дефектов и восстановление конструктивных элементов здания;

замена систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроснабжения;

полная замена кровли и оконных блоков;

ремонт фасада и внутридомовых помещений.

«Специалисты не только устранили последствия повреждений, но и провели комплексный ремонт инженерных систем, кровли и фасада, чтобы дом стал комфортным и безопасным для проживания. Это пример того, как слаженные усилия профессионалов и внимание к деталям могут вдохнуть новую жизнь в пострадавшее здание», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.