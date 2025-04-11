Подмосковье завершает работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Фондом капитального ремонта Московской области завершаются работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Из-за прямых попаданий снарядов и разрушительных ударных волн были разрушены стены, частично обрушены конструктивные элементы — как итог, здание утратило свою конструктивную целостность, получив серьезные повреждения.
Строительная готовность объекта составляет более 80%.
В настоящее время продолжаются следующие работы:
- завершается восстановление конструктивных элементов здания;
- ведется реставрация фасада;
- осуществляется ремонт кровли;
- устанавливаются новые оконные блоки;
- производится замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения;
- завершается отделка мест общего пользования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.