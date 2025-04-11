Подмосковье завершает работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

Фондом капитального ремонта Московской области завершаются работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из-за прямых попаданий снарядов и разрушительных ударных волн были разрушены стены, частично обрушены конструктивные элементы — как итог, здание утратило свою конструктивную целостность, получив серьезные повреждения.

Строительная готовность объекта составляет более 80%.

В настоящее время продолжаются следующие работы:

завершается восстановление конструктивных элементов здания;

ведется реставрация фасада;

осуществляется ремонт кровли;

устанавливаются новые оконные блоки;

производится замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения;

завершается отделка мест общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.