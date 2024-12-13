Подмосковье завершает масштабный проект для Новоазовска

В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики близится к завершению работа по восстановлению водовода протяженностью 6,7 км и двух водозаборных узлов. Все основные мероприятия выполнены, специалисты ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья, производят монтаж внутриплощадочных сетей, который завершится до конца текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в рамках текущей деятельности по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» за последнюю неделю устранили 11 технологических инцидентов. В числе выполненных задач:

ликвидация 6 утечек на водопроводных сетях;

восстановление проходимости 5 участков канализационной системы.

Мероприятия по оказанию помощи подшефному региону Подмосковья запланированы и на следующий год. Среди них — продолжение работ второй очереди по капитальному ремонту водопроводной насосной станции Новоазовска.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил: «Работы, проводимые в Новоазовском муниципальном округе, являются примером комплексного подхода к восстановлению коммунальной инфраструктуры. Мы стремимся не только устранить последствия разрушений, но и создать условия для долгосрочного и надёжного функционирования водоснабжения и водоотведения. Это значимый вклад в улучшение качества жизни жителей округа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.