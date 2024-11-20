Подмосковье заняло первое место по итогам проведенных субботников

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:46

Жители из 27 регионов страны, включая Подмосковье, приняли участие в осеннем марафоне по очистке территорий «Чистябрь-2024», организованном центром чистой природы. Лидер среди субъектов по количеству проведенных субботников — Московская область, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На протяжении полутора месяцев было проведено более 100 субботников, в которых приняли участие более 1 тысячи неравнодушных жителей и гостей Московской области.

В рамках мероприятия было:

организовано более 20 экологических мероприятий;

собрано более 420 мешков отходов;

участие приняли порядка 300 волонтеров.

Жители Подмосковья в общем добром деле всегда принимают активное участие. По итогам акции были определены 20 победителей со всей страны, собравшие больше всего отходов в рамках акции. 4-е место заняла жительница из городского округа Долгопрудный.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.