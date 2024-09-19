Подмосковье восстановит более 11 тыс кв м административных зданий в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» активно ведет работы по восстановлению зданий администраций Орджоникидзевского, Ильичевского и Жовтневого районов в Мариуполе. Общая площадь трех объектов составляет более 11 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

В настоящее время специалисты из Подмосковья занимаются устранением конструктивных повреждений зданий, после чего начнется этап закрытия теплового контура. Работы включают капитальный ремонт внутренних помещений, замену инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и вентиляции. Завершение полного комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий запланировано на 2025 год.

Строительный контроль на объектах осуществляют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Мы стремимся не только восстановить здания, но и создать современные условия для эффективного функционирования всех служб. Каждый этап работы проходит под строгим контролем, чтобы вернуть зданиям их первоначальный вид и улучшить их эксплуатационные характеристики», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.