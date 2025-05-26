Подмосковье восстанавливает многоквартирный жилой дом в Мариуполе

Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственный региональному министерству ЖКХ восстанавливает многоквартирный дом на Азовстальской улице города Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Самый большой урон нанесло попадание снаряда. Из-за длительного термического воздействия бетон стал хрупким, стены и перекрытия могли обрушиться. В результате изменения цвета бетона на желтый и розовый, деформаций, сквозных наклонных и вертикальных трещины с раскрытием до 10 мм повсеместно часть дома признали аварийным.

В первую очередь, специалисты устранили угрозу обрушения аварийных конструкций — демонтировали часть здания с девятого по первый этажи. Уже приступили к восстанавлению конструктива.

Параллельно капитально ремонтируют стены, перекрытия и межпанельные швы, заделывают трещины в уцелевшей части панельного дома. А также обновляют кровлю, балконы, устанавливают новые окна и двери. Восстанавливают места общего пользования. Предстоит полная замена инженерных коммуникаций, которые также находятся в аварийном состоянии.

Работы проводятся при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль за работами ведет ФАУ «РосКапСтрой» с привлечением подведомственного министерству ЖКХ Московской области «Управления технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.