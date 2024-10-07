Подмосковье восстанавливает 820 фасадов и 5,6 тыс квартир в Мариуполе

Специалисты фонда капитального ремонта Московской области при координации Минстроя России и правительства Московской области проводят масштабные работы на объектах в городе Мариуполь. В настоящий момент подмосковные строители ремонтируют 820 фасадов, а также выполняют внутреннюю отделку более 5,6 тыс. квартир, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В частности, на улице Курчатова завершены работы по окрашиванию фасадов зданий в пастельные тона с контрастной отделкой, что соответствует заявленной цветовой палитре.

«Работы в Мариуполе ведутся по высоким стандартам и с соблюдением всех строительных норм. Наши специалисты стремятся не просто отремонтировать дома и сделать их безопасными и комфортными для проживания, а также придать зданиям современный красивый облик», — отметил министр ЖКХ Московской области отметил Антон Велиховский.

Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик». Строительный контроль на всех этапах ремонта проводят эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР).

Подмосковье обеспечивает высокие темпы и качество восстановления, выполняя свою задачу по обновлению жилищного фонда Мариуполя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.