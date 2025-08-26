Подмосковье вошло в число самых умных регионов России

сегодня в 16:54

Подведены итоги расчета Индекса «IQ городов» за 2024 год. Московская область вошла в ТОП-10 умных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Кроме того, два подмосковных города стали призерами премии Индекса «IQ городов»: в категории «Крупные города» — Красногорск, а в категории «Большие города» — Жуковский.

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем России в рамках проекта «Умный город». В этом году индекс рассчитывается на основе 29 показателей, охватывающих 14 направлений развития городского хозяйства. Он оценивает эффективность внедрения цифровых решений в различных сферах городского хозяйства — от ЖКХ до культуры и образования.

Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.