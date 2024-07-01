Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по восстановлению новых субъектов РФ

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел совещание с главами регионов, взявших шефство над новыми субъектами России. В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги восстановительных работ, строительства жилья и инфраструктуры, а также планы до 2029 года.

Марат Хуснуллин отметил, что в работе по восстановлению новых субъектов участвуют 82 региона-шефа. «Для дальнейшего качественного решения задач нам важно сформировать комплексную программу социально-экономического развития новых регионов до 2030 года. В связи с этим прошу Минстрой скоординировать все существующие программы, включая работу регионов-шефов и крупных госкомпаний, а также интегрировать их в новые национальные проекты», — подчеркнул Хуснуллин.

Особую похвалу за хорошую динамику и высокое качество работ получили Московская, Брянская, Нижегородская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«В 2024 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ведутся восстановительные работы на 3516 объектах», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, речь идет о многоэтажных домах, учреждениях здравоохранения и образования, дорогах и объектах коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется восстановлению школ и детских садов, ремонт проходит в 435 таких учреждениях.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что восстановление инфраструктуры в новых субъектах — это не только восстановление и ремонт зданий, но и создание условий для комфортной жизни граждан. Подмосковье гордится достигнутыми результатами и продолжит работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.