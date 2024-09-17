Подмосковье стало лидером программы капремонта в РФ по программе 2024 года

Московская область продолжает удерживать лидирующую позицию в России по количеству отремонтированных домов в рамках программы капитального ремонта. Фонд капитального ремонта Московской области, реализующий программу на территории региона, обеспечивает масштабное обновление жилищного фонда. По итогам первых восьми месяцев текущего года в Подмосковье было отремонтировано 1 889 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Согласно данным фонда развития территорий, с начала года по всей России капитальному ремонту подверглись 14 516 домов общей площадью около 58 млн кв. метров.

Генеральный директор фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов подчеркнул, что программа капитального ремонта решает такие важные задачи, как снижение уровня износа жилищного фонда, поддержание его в нормативном состоянии, предотвращение преждевременного ветшания жилья.

«Все эти факторы напрямую влияют на качество жизни граждан. С января по август текущего года благодаря капремонту домов улучшились условия проживания более 2,2 млн россиян», — уточнил Шагиахметов.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский добавил, что на сегодняшний день Подмосковье является лидером по числу отремонтированных домов в России.

«С начала года мы завершили работы почти на 1 900 объектах, что отражает нашу приверженность улучшению качества жизни жителей региона. Капитальный ремонт — это инвестиции в долговечность и безопасность жилья», — отметил Велиховский.

В ТОП регионов, активно реализующих программу капитального ремонта, вошли:

Московская область — 1 889 домов;

Москва — 1 562 дома;

Санкт-Петербург — 665 домов;

Краснодарский край — 446 домов;

Самарская область — 420 домов;

Красноярский край — 400 домов.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее подчеркнул необходимость соблюдения сроков выполнения работ, в том числе завершения большей их части до начала отопительного периода.

«Капитальный ремонт в домах проводится с учетом технического состояния зданий. В том числе на объектах ремонтируют системы тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, фундаменты, крыши, фасады, подвалы, меняют лифты, улучшая качество жизни миллионов граждан», — сказал зампред.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.