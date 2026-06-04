Подмосковье стало лидером биоэнергетики России в 2025 году

Московская область заняла первое место в номинации «Лидер биоэнергетики» по итогам 2025 года в инвестиционном рейтинге регионов России в сфере ВИЭ. Результаты объявили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Итоги комплексного инвестиционного рейтинга представила Ассоциация развития возобновляемой энергетики. Подмосковье признали лучшим регионом в сфере биоэнергетики по итогам 2025 года.

В регионе работают две биоэнергетические станции общей установленной мощностью 11 МВт. Они производят электроэнергию из возобновляемых источников и способствуют развитию современной энергетической инфраструктуры.

«Победа в рейтинге подтверждает, что регион последовательно развивает проекты в сфере биоэнергетики и создает условия для привлечения инвестиций в отрасль. Это позволяет внедрять современные технологии, повышать эффективность использования ресурсов и формировать новые точки роста энергетического комплекса», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По итогам конкурсного отбора в рамках механизма поддержки ВИЭ на розничных рынках в 2025 году в Подмосковье планируют реализовать еще три проекта биоэнергетических станций общей мощностью 8 МВт.

Регион также занял третье место в номинации «Самый результативный ВИЭ-регион», второе — в категории «Лидер нормативного регулирования» и пятое — в секторе электротранспорта. В общем рейтинге субъектов России Московская область поднялась с 14-го на 6-е место по сравнению с прошлым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.