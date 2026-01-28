Подмосковье сократило время устранения аварий на теплосетях на 26% в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье количество жалоб на качество теплоснабжения снизилось на 41%, а среднее время ликвидации аварий уменьшилось на 26% благодаря модернизации системы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году в Московской области продолжилась масштабная модернизация системы теплоснабжения, начатая в 2024 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За два года отремонтировали более 200 источников тепла и заменили свыше 520 км сетей.

Министр энергетики региона Сергей Воропанов отметил, что благодаря проектному подходу и внедрению цифрового мониторинга количество обращений жителей по вопросам теплоснабжения снизилось на 41% — с 144 943 до 85 779. Среднее время аварийно-восстановительных работ сократилось с 6 часов 48 минут в 2024 году до 5 часов в 2025 году.

Сейчас цифровой мониторинг охватывает 2 364 котельные и 1 140 центральных тепловых пунктов. Датчики передают параметры ежечасно, а алгоритмы фиксируют отклонения до того, как жители почувствуют изменения. Вся информация стекается в ЖКХ-центр, что позволяет оперативно реагировать на сбои и возвращать комфорт в дома жителей.

Трансформация специализированной аварийно-восстановительной службы также ускорила устранение аварий. В Подмосковье работают два филиала МОС АВС и шесть зон присутствия, оснащенных 19 передвижными блок-модульными комплексами.

С декабря 2025 года все ресурсоснабжающие организации региона перешли на новый стандарт работы, который предусматривает усиление аварийных бригад, техническое перевооружение и автоматизацию процессов. Это позволит дополнительно сократить время устранения коммунальных аварий на 20%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.