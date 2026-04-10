Подмосковье реализует крупнейшую в стране программу капремонта

Региональная программа капитального ремонта в Подмосковье остается крупнейшей в России и охватывает 44 407 домов. В 2026 году в нее включены более 2 тыс. МКД на сумму 50 млрд рублей, сообщил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев на заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев выступил на 133 заседании Мособлдумы с докладом о реализации программы капремонта. По его словам, за 12 лет в регионе отремонтировали 20 тыс. многоквартирных домов и заменили около 4,5 тыс. лифтов.

«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысяч лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил Кирилл Григорьев.

В программу 2026 года вошли 2 038 домов и 4 320 конструктивных элементов. Основные виды работ — ремонт инженерных систем, кровель и узлов учета.

С этого года контракты с подрядчиками заключаются на один год вместо трех лет. Максимальная сумма одного контракта ограничена 500 млн рублей, в лот включают не более пяти домов и не менее трех элементов в одном доме. Это позволяет оперативно менять недобросовестных исполнителей. В реестр дополнительно включили 170 подрядчиков.

До 20 апреля подрядчики должны оформить акты открытия и дефектные ведомости, до 31 мая — выйти на объекты, до 15 декабря — завершить работы. Сейчас заключено 74% контрактов, в 300 домах работы уже начались. Лидерами по числу объектов стали Балашиха, Люберцы, Химки, Лобня и Красногорск.

Особое внимание уделяют замене внутренних инженерных систем с допуском в квартиры. В этом году такие работы запланированы в 558 домах, больше всего — в Воскресенске, Лобне, Красногорске, Химках и Подольске. Управляющие организации заранее уведомили жителей.

В регионе также проводят техническое обследование домов с применением ИИ: специалисты оцифровывают документацию, фиксируют дефекты и формируют цифровой паспорт здания. При нарушении сроков или качества управление технического надзора фиксирует нарушения, а фонд капитального ремонта накладывает на подрядчиков штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.