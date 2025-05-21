Подмосковье продолжает восстанавливать многоквартирный жилой дом в Мариуполе

Фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным министерству ЖКХ Московской области продолжаются работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта МО, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание получило серьезные повреждения: разрушены стены, частично обрушены конструктивные элементы, вышли из строя инженерные коммуникации.

В настоящее время продолжаются следующие работы:

усиление несущих конструкций;

реставрация фасада и ремонт кровли;

установка новых оконных и дверных блоков;

комплексная замена систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения;

внутренняя отделка помещений общего пользования.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности, контролю качества строительных материалов, точному соблюдению проектных решений и технологии производства работ.

Управление технического надзора капитального ремонта также участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сопровождая каждый этап работ на значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.