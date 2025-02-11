Подмосковье продолжает масштабное восстановление жилого дома в Мариуполе

Специалисты из Московской области реализуют комплексное восстановление здания. На текущий момент все отделочные работы внутри квартир в подъездах 1 и 2 полностью выполнены. Завершение проекта запланировано на текущий год, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жилое здание получило серьезные повреждения в ходе боевых действий: третий и четвертый подъезды были полностью разрушены, первый и второй — частично, более чем наполовину.

Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик», при координации Минстроя России и Правительства Московской области. Строительный контроль осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Подробный репортаж о ходе восстановления, применяемых технологиях и достигнутых результатах можно посмотреть в репортаже телеканала «Мариуполь 24».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.