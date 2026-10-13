Подмосковье представит проекты на Российской энергетической неделе

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Министерство энергетики Московской области представит проекты региона на Российской энергетической неделе — 2026, которая пройдет 14–16 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Российская энергетическая неделя — 2026 пройдет 14–16 октября в центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Представители власти, бизнеса, энергетических компаний, технологических разработчиков и эксперты обсудят стратегические направления развития отрасли.

Министерство энергетики Московской области примет участие в деловой программе и выставке. Его представители выступят на сессиях о модернизации энергосистемы, внедрении энергоэффективных технологий и развитии инфраструктуры региона.

«Участие в РЭН позволяет нам синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой, обмениваться лучшими практиками и намечать совместные проекты, которые напрямую могут влиять на качество жизни жителей Подмосковья. Мы готовы к масштабированию успешных решений и внедрению передовых технологий в энергетике», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Основной площадкой Подмосковья станет стенд № 37 в Гостином Дворе. Посетители познакомятся с решениями, которые уже меняют энергосистему региона, и новыми инициативами, зададут вопросы экспертам. На стенде будут работать представители ведущих энергетических предприятий региона, включая «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

Делегация проведет рабочие встречи с федеральными органами власти и отраслевыми компаниями. В планах — подписание соглашений для внедрения инноваций и укрепления партнерских связей.

Информация о форуме доступна на официальном сайте форума и в канале Минэнерго Московской области в Макс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.