Подмосковье представило опыт модернизации отрасли теплоснабжения на конференции в Сочи

В Сочи состоялась XXIV научно-практическая конференция «Тепло России: материалы, технологии, компетенции». Площадка объединила российских производителей материалов и комплектующих для тепловых сетей, проектные организации, научные центры и инженерные команды. Опытом модернизации системы теплоснабжения Московской области поделился первый заместитель министра энергетики региона Расим Тактаров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На конференции обсуждали технологические решения для повышения надежности теплосетей: новые типы теплоизоляции, автоматизированные линии заливки ППУ, инструменты контроля качества сварных соединений, композитные материалы и методы цифрового мониторинга.

«Мы все работаем в условиях санкционного давления, поэтому импортозамещение — сложный, но необходимый процесс. Бизнес активно развивается в этом направлении, предлагая материалы и технические решения для обеспечения отрасли энергетики всем необходимым. В Подмосковье реализуется одна из самых масштабных программ модернизации тепловых сетей в стране, и при таких объемах критически важно, чтобы материалы, которые применяют подрядчики на объектах, были надежными. Поэтому мы выстраиваем прямую коммуникацию с производителями, заранее согласуем графики поставок и тестируем решения перед внедрением», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министерство энергетики Московской области на постоянной основе работает с производителями тепловых материалов. Это взаимодействие — ключевой фактор для сокращения сроков модернизации, повышения качества и устойчивости теплоснабжения для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.