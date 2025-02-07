Подмосковье представило новейшие технологии в газовом оборудовании на выставке

В Московской области с 4 по 7 февраля проходит международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения и инженерно-сантехнических систем Aquatherm Moscow-2025, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Компания «Мособлгаз» представила интерактивный стенд с линейкой газового оборудования собственного производства. Специалисты организации рассказали участникам о тенденциях в сфере газовой безопасности и преимуществах оборудования.

Цель участия в мероприятии — демонстрация отраслевого потенциала региона в сфере газовой промышленности и безопасности на международном уровне и обмен опытом.

В рамках мероприятия организация «Мособлгаз» также продемонстрировала систему контроля загазованности «Безопасный дом».

Всего на выставке представят свои отраслевые достижения 83 субъекта Российской Федерации и выступят более 100 спикеров и экспертов отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.