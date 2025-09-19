Подмосковье предоставило ИТ-грант для поддержки бизнеса

В Московской области подписали очередные соглашения о выдаче ИТ-грантов. Финансовую поддержку от региона получили 3 компании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Грантовая поддержка ИТ-компаний Подмосковья направлена на укрепление кадрового потенциала региона. Мы инвестируем в проекты, которые способствуют цифровой трансформации и обеспечивают лидерские позиции области в сфере инноваций», — подчеркнул первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получателями грантов стали ООО «МерлионТех», ООО «АйТи Инновация» и ООО «Телесофт».

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.