Подмосковье поможет отремонтировать крыши в 30 МКД Макеевки

Один из них — многоквартирный дом на улице Ленина, где после обстрела была разрушена часть подъезда. Дом снова обретает форму: на сегодняшний день здесь завершены работы по восстановлению стен и перекрытий первого этажа, продолжается строительство второго.

В переулке Цимлянском от прямого удара пострадал целый подъезд на шесть квартир. Благодаря специалистам из Московской области здание получило новую жизнь: возведены стены, установлены окна, уложена шиферная крыша и выполнены кровельные работы. Полностью заменены все инженерные сети. Сейчас идет внутренняя отделка, а впереди — утепление и облицовка фасада.

Помимо этого, при содействии Московской области планируется провести капитальный ремонт кровли в 30 многоквартирных домах города.

«Московская область оказывает колоссальную поддержку Макеевке. Это важный шаг к возвращению нормальной жизни в наш город по программе «Возрождаем Донбасс вместе» главы Республики Дениса Пушилина!» —отметил глава городского округа Макеевка Владислав Ключаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.