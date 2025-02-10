Подмосковье поделилось опытом внедрения ИИ в содержании территорий

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В областном правительстве прошла отраслевая встреча специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и представителей Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ведущей темой стала работа «умных автомобилей», задействованных в контроле за содержанием дворовых территорий и общественных пространств региона. Мероприятие прошло с участием компании-производителя мобильных комплексов — «Ростелеком».

Цель визита — обмен опытом и получение информации об особенностях работы мобильного комплекса в преддверии его покупки на нужды региона.

В ходе встречи министерство разъяснило:

перечень НПА, которые регулируют работу «умных автомобилей»;

процесс модерации дефектов, зафиксированных автомобилем;

практику обжалования постановлений, вынесенных при помощи ИИ;

формирование маршрутов «умных автомобилей».

Представитель «Ростелеком», в свою очередь, рассказал о специфике обслуживания машин, гарантийных обязательствах компании перед заказчиками и возможности предоставления обучения по пользованию комплексом.

В рамках встречи министерство пригласило участников на практике протестировать авто. Гости смогли проехать по заданному маршруту и самостоятельно понаблюдать фиксацию недочетов в содержании территорий.

Губернатор Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.