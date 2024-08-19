Подмосковье поделилось опытом работы аварийных служб с Тульской областью

Руководители ГКУ Тульской области «Жилкомреформа», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Тульской области совершили деловой визит в аварийно-восстановительную службу Московской области, чтобы изучить опыт подмосковных коллег по созданию и функционированию аварийно-восстановительных подразделений, аналогичных тем, что уже успешно работают в структуре МОС АВС. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во время визита специалисты МОС АВС продемонстрировали гостям работу своей организации, рассказали о ключевых аспектах ее деятельности, а также поделились опытом взаимодействия с областными структурами. В ходе встречи состоялся активный обмен мнениями о деятельности региональных служб, который позволил обеим сторонам углубить понимание процессов и усовершенствовать подходы к организации работы аварийных подразделений.

«МОС АВС уже давно зарекомендовала себя как уникальная и эффективная структура, способная решать самые сложные задачи в сфере ЖКХ. Мы всегда рады делиться своим опытом с коллегами из других регионов, ведь это способствует общему улучшению качества жизни наших граждан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Посещение МОС АВС оказалось чрезвычайно полезным для нашей работы. Мы увидели множество примеров, которые намерены внедрить у себя в регионе. Этот визит укрепил наше сотрудничество, и мы надеемся на его продолжение», — подчеркнул заместитель генерального директора ГКУ Тульской области «Жилкомреформа» Родион Васин

Это уже не первая подобная встреча с представителями родственных структур из других регионов России, старт которым был дан в 2013 году в ходе общероссийского сбора, организованного на базе МОС АВС министерством строительного комплекса РФ. Тем не менее, с самого ее основания, с 2006 года, организация продолжает оставаться единственной в своем роде в России.

На сегодняшний день она успешно выполняет аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, обеспечивает временное предоставление коммунальных услуг, а также отвечает за работу системы обводнения торфяников Подмосковья и функционирование гидросооружений на площади 73 тысячи гектаров.

Также МОС АВС обеспечивает функционирование гидросооружений озера Сенеж и ряда плотин в муниципалитетах региона. С 2015 года МОС АВС также занимается вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев