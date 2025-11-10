Подмосковье обменялось с Тулой опытом в сфере обращения с отходами

На комплексе по переработке отхода «Юг» в городском округе Коломна состоялась встреча с представителями перерабатывающей компании из Тулы. Мероприятие было посвящено обмену опытом в сфере обращения с отходами. Подмосковный комплекс поделился своими наработками, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Для коллег из Тулы провели углубленную поэтапную экскурсию по ключевым цехам:

цеху сортировки — показали, как выстроен процесс разделения отходов и какие технологии помогают повысить эффективность отбора вторсырья;

транспортному цеху — продемонстрировали логистику потоков отходов.

В ходе встречи также детально разобрали организацию работы; штатную расстановку персонала и оптимизацию рабочего времени; технические нюансы эксплуатации оборудования: линий сортировки, сепараторов, пресса; процент отбора полезных фракций и пути его повышения; вопросы обслуживания и ремонта техники.

Специалисты из Тулы отметили высокий уровень организации работы на КПО «Юг» и выразили благодарность за открытый диалог. Они подчеркнули, что почерпнули много новых идей, которые планируют внедрить на своем производстве.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.