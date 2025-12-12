Подмосковье обменялось опытом с экологами из Ганы в сфере обращения с отходами

Специалисты из Ганы, проходящие на базе института экологии РУДН программу повышения квалификации, посетили завод по энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Подмосковный завод работает почти год. С момента открытия предприятие переработало в 350 млн кв*ч электроэнергии порядка 600 тысяч тонн отходов, которые подлежат вторичной переработке.

В рамках ознакомительной программы иностранным коллегам специалисты предприятия показали передовые технологии энергоутилизации отходов. Полученные знания экологи из Ганы смогут применять у себя на практике.

По итогам мероприятия представители африканской делегации отметили высокую степень автоматизации завода и профессионализм сотрудников, готовых делиться своим опытом с международными партнерами.

Важно добавить, что современные технологии, применяемые на заводе, значительно уменьшают экологическую нагрузку на регион.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.