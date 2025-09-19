Подмосковье обеспечило передачу 10,7 млрд кВт/ч электроэнергии с начала года

За восемь месяцев 2025 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 10,7 млрд кВт/ч. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года полезный отпуск увеличился более чем на 235,4 млн кВт/ч. Увеличение объема передачи электроэнергии связано с консолидацией безхозяйных объектов и сетей СНТ, а также принятием новых сетей, в том числе на территории муниципального округа Истра и городских округов Королев, Лобня и Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Фактические потери электроэнергии за восемь месяцев 2025 года составили 10,14%, что ниже планируемых показателей на 7,3 млн кВт/ч. Наилучшие достижения по снижению потерь электроэнергии достигнуты в Коломенском, Щелковском и Домодедовском филиалах компании.

«Для снижения потерь электроэнергии выполняются следующие мероприятия: замена изношенных проводов на ЛЭП, оптимизация схем и режимов работы электросети, своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок. Все эти работы проводятся в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, ежегодно реализуемых «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах Московской области, где расположены сети компании», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.