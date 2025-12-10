Подмосковье модернизирует системы теплоснабжения в разгар отопительного сезона

В Подмосковье продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения, несмотря на отопительный сезон. За два года обновили более 200 источников тепла и 527 км сетей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы по обновлению систем теплоснабжения в Подмосковье ведутся круглый год благодаря проектному подходу, включающему детальный анализ и четкое планирование закупок и работ.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что по поручению губернатора Андрея Воробьева второй год подряд реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. За это время капитально отремонтировали, реконструировали или построили более 200 источников тепла и 527 км сетей. Общий объем финансирования составил более 55 млрд рублей.

В ходе обновления используют современные технологии: умные тепловые пункты с автоматической регулировкой подачи тепла, сверхпрочные композитные трубы со сроком службы до 50 лет, цифровые датчики для контроля давления и температуры, а также модульные котельные с эффективностью до 98% КПД.

Наибольший объем работ выполнен в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелково, Одинцово, Егорьевске, Солнечногорске, Серебряных Прудах и Подольске.

В 2026 году на реализацию программы планируется выделить 34 млрд рублей. Это позволит модернизировать 323 объекта, включая 160,2 км тепловых сетей, 87 котельных, 59 блочно-модульных котельных, 67 центральных тепловых пунктов и один объект РТХ. Часть объектов, запланированных на следующий год, уже начали обновлять.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.