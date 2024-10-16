Подмосковье использует современные технологии для восстановления объектов Макеевки

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» тщательно оценили состояние дома, изучив фасады, подвальные помещения, чердачные конструкции, а также все квартиры. Были зафиксированы все изменения, произошедшие почти за 90 лет существования здания. Специалисты проверили архитектурные, конструктивные и эстетические характеристики объекта. Для этого использовались передовые технологии неразрушающего контроля, включая низкочастотный ультразвуковой томограф и 3D-сканер. Эти инструменты позволяют быстро и точно, с точностью до миллиметра, без контакта с поверхностью, создавать цифровые трехмерные модели различных архитектурных форм.

«Сохранение культурных объектов Донецкой Народной Республики — важная часть нашей работы. Мы применяем самые современные технологии для того, чтобы как можно точнее оценить текущее состояние зданий и принять решения по дальнейшему восстановлению. Такой подход помогает сохранить не только уникальность объекта, но и его культурное значение», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По результатам обследования было составлено техническое заключение, в котором подробно описаны выявленные дефекты и их влияние на общее состояние здания. На основе этого документа будет принято заключение о дальнейшей судьбе жилого дома.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.