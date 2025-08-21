Подмосковье активно готовится к отопительному сезону

Во всех муниципалитетах Московской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Ведутся ремонтные работы на объектах теплогенерации и в сетевом хозяйстве, проводятся гидравлические испытания и противоаварийные тренировки. Цель всех мероприятий — обеспечить стабильную подачу коммунальных услуг жителям региона в холодное время года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Комментируя ход подготовки, министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что регион обладает одним из крупнейших топливно-энергетических комплексов в стране, и подготовка всего этого хозяйства к зиме — масштабная и ответственная задача.

«Нам необходимо привести в готовность более 2,7 тыс. котельных и 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов, свыше 10 тыс. км тепловых сетей, 42,5 тыс. км газопроводов, 103 тыс. км электросетей и 37 тыс. трансформаторных подстанций. Эта работа находится на особом контроле Министерства энергетики Подмосковья», — сказал Воропанов.

Ярким примером системной работы является городской округ Воскресенск. Специалисты проводят здесь масштабную работу: теплоэнергетики готовят к зиме 44 котельные и более 222 км тепловых сетей, а электроэнергетики приводят в порядок 1147 трансформаторных подстанций и более 3 тыс. км электрических сетей.

Ключевым этапом подготовки являются гидравлические испытания — проверка прочности трубопроводов и оборудования повышенным давлением. Как отметил Сергей Воропанов, это своего рода «стресс-тест» для системы теплоснабжения, который помогает выявить слабые места и скрытые дефекты до наступления холодов. На сегодняшний день силами специалистов «МОС АВС» испытания в округе завершены на 97%. Все выявленные дефекты находятся в активной стадии устранения для гарантии надежного теплоснабжения зимой.

Для отработки слаженности действий в случае нештатных ситуаций теплоснабжающие организации регулярно проводят противоаварийные тренировки. На сегодняшний день в Воскресенске проведено 228 таких учений, что позволяет персоналу научиться быстро и координированно реагировать на возможные сбои.

Современным инструментом контроля является диспетчеризация котельных. На объектах устанавливаются датчики, которые в режиме реального времени передают данные о ключевых параметрах (температура, давление) в Правительственный центр управления регионом. Это позволяет дистанционно контролировать ситуацию и принимать упреждающие меры, еще до того, как жители почувствуют дискомфорт. На сегодня 37 котельных Воскресенска оборудованы умными датчиками.

Параллельно ведется большая работа по модернизации теплоснабжения. Для улучшения теплоснабжения специалисты выполняют ремонт электродвигателей и насосного оборудования, обмуровки и трубной части паровых и водогрейных котлов, зданий, сооружений котельных, а также ремонтируют теплосети. Эти работы охватывают разные локации округа, например с. Барановское, мкр. Новлянский квартал, Центральную часть г. Воскресенска, мкр. Цемгигант, Москворецкий квартал, п. Хорлово, с. Ашитково, г. Белоозерский.

Наконец, значимым направлением является новое строительство. В новом отопительном сезоне планируется ввести в эксплуатацию 9 современных объектов теплоснабжения (котельную и блочно-модульные котельные): котельную «Школьная»; БМК д. Степанщино; БМК 3 кв. пер. Физкультурный; БМК 4 кв. ул. Менделеева; БМК № 3 мкр. Лопатинский; БМК Фаустово; БМК Виноградово (школа); БМК Золотово (школа); БМК Золотово (фабрика). Объекты также повысят надежность теплоснабжения потребителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.