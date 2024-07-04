Подмосковая аварийно-восстановительная служба возобновила водоснабжение в Истре

Подмосковная аварийно-восстановительная служба в связи с аварийным отключением водозаборного узла в городском округе Истра обеспечила водой потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтные работы проводила МУП «Истринская теплосеть». Благодаря оперативным действиям истринского филиала МОС АВС ОТПОР, была организована поставка воды, что позволило жителям продолжать пользоваться водными ресурсами без серьезных неудобств.

По данным руководства МУП «Истринская теплосеть», после проведения восстановительных мероприятий подача холодной воды потребителям была восстановлена. Вода соответствует всем санитарным нормам: она прозрачная, без цвета, запаха и посторонних взвесей.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы жители Подмосковья всегда имели доступ к качественной воде, даже в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие всех служб и оперативность реагирования позволили минимизировать неудобства для жителей Истры и быстро восстановить водоснабжение», — отметили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.