сегодня в 18:59

Подготовку объектов ЖКХ и энергокомплекса к осенне-зимнему периоду обсудили в Ступине

Общегородское совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду энергетического комплекса и объектов ЖКХ в Ступине прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских. Совещание прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К осенне-зимнему периоду в Ступино необходимо подготовить 842 многоквартирных дома, 39 котельных, 16 ЦТП, 91 ВЗУ, 184 км тепловых сетей, 366,9 км сетей водоснабжения, 237,4 км сетей водоотведения и другое.

В подготовке к прохождению отопительного периода участвует 9 теплоснабжающих организаций.

Особое внимание специализированные организации уделяют:

проведению испытаний на прочность;

устранению нарушений, выявленных при проведении тепловых и гидравлических испытаний;

промывке оборудования, тепловых сетей, систем теплопотребления;

выполнению ремонтных работ на теплоисточниках, тепловых сетях.

«Необходимо усилить подготовку к осенне-зимнему периоду. Чтобы сети, котельные, основные узлы систем теплоснабжения надежно функционировали, были полностью готовы к пиковым нагрузкам зимой. Важно своевременно завершить капремонты сетей, провести опрессовку и гидравлические испытания, отработать алгоритмы противоаварийных действий, подготовить многоквартирные дома», — отметил Сергей Мужальских.

В конце совещания обсудили оперативную обстановку.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.