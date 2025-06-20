Подготовку объектов ЖКХ и энергокомплекса к осенне-зимнему периоду обсудили в Ступине
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Общегородское совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду энергетического комплекса и объектов ЖКХ в Ступине прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских. Совещание прошло под руководством главы округа Сергея Мужальских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
К осенне-зимнему периоду в Ступино необходимо подготовить 842 многоквартирных дома, 39 котельных, 16 ЦТП, 91 ВЗУ, 184 км тепловых сетей, 366,9 км сетей водоснабжения, 237,4 км сетей водоотведения и другое.
В подготовке к прохождению отопительного периода участвует 9 теплоснабжающих организаций.
Особое внимание специализированные организации уделяют:
- проведению испытаний на прочность;
- устранению нарушений, выявленных при проведении тепловых и гидравлических испытаний;
- промывке оборудования, тепловых сетей, систем теплопотребления;
- выполнению ремонтных работ на теплоисточниках, тепловых сетях.
«Необходимо усилить подготовку к осенне-зимнему периоду. Чтобы сети, котельные, основные узлы систем теплоснабжения надежно функционировали, были полностью готовы к пиковым нагрузкам зимой. Важно своевременно завершить капремонты сетей, провести опрессовку и гидравлические испытания, отработать алгоритмы противоаварийных действий, подготовить многоквартирные дома», — отметил Сергей Мужальских.
В конце совещания обсудили оперативную обстановку.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.