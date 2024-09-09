Подготовку котельных к отопительному периоду проверили в округе Солнечногорск

Котельные в поселке Майдарово и деревне Ложки в Солнечногорске проверили на готовность к осенне-зимнему сезону. Объекты теплоснабжения осмотрели заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, начальник управления ЖКХ и экологии Владимир Щур, представители «Газпром теплоэнерго МО», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия оценила состояние запорной арматуры, насосного, котлового и другого оборудования.

«Выявили недочеты в рамках подготовки к зиме, которые необходимо устранить в ближайшее время. Срок поставлен до 15 сентября. Будем контролировать совместно с администрацией», — отметил заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников.

Кроме того, «Газпром теплоэнерго МО» совместно с проектной организацией просчитает нагрузку на котельные для проведения дополнительных мероприятий по обеспечению людей надежным теплоснабжением.

В прошлом отопительном сезоне в Майдарово и Ложках запустили модернизированные блочно-модульные котельные по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго МО» и региональной госпрограмме. Всего до 2045 года в городском округе запланировано построить 10 новых котельных и 57 модернизировать.

Котельные в Майдарово и Ложках обеспечивает теплом порядка 1,1 и 2,1 тысяч человек соответственно, а также фельдшерско-акушерский пункт, детские сады, школы и дом культуры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.