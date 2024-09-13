Подготовку к отопительному периоду обсудили с жителями Менделеево Солнечногорска

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск продолжается подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. Подрядчик меняет теплосети и капитально ремонтирует котельную. Теплоснабжение в осенне-зимний период стало главной темой разговора жителей с заместителем главы Леонидом Степановым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече с жителями глава отметил, что в поселке проложили уже 80% трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. Работы по замене труб завершены на улицах Пионерской и Институтской и ведутся на улице Куйбышева. Ежедневно на участке работают порядка 35 человек и 9 единиц техники.

Специалисты обвязывают тепловые камеры и восстанавливают благоустройство территории. Все социальные объекты — детский сад, школа и больница — уже подключены к системе теплоснабжения и готовы к отопительному периоду.

На котельной Менделеево отремонтировали, опрессовали и подключили четыре теплообменника. Подрядчик монтирует следующие пять.

«На текущий год по данному тепловому источнику остаются работы по восстановлению контрольно-измерительных приборов и автоматики по большому котлу ДКВр-20. Все необходимые материалы заказаны. По информации, полученной от подрядной организации, данные материалы будут получены в 3-ей декаде сентября и сразу же будут установлены на текущий котел. Но ДКВр-20 для начала отопительного сезона и не понадобится. Котел понадобится при температурах ниже 15 градусов, поэтому началу отопительного сезона ничего не угрожает», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Работы по капитальной модернизации коммунальной инфраструктуры в Менделеево ведут по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. По госпрограмме производится реконструкция котельной 1965 года постройки, замена сетей горячего водоснабжения и центрального отопления — половина в 2024 году и оставшаяся в следующем. Также в 2025 году в планах построить и запустить современную блочно-модульную котельную на 50 МВт. Мощностью она будет превышать действующую.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.