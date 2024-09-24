Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 08:43

Подготовку к осенне-зимнему периоду обсудили на форуме «Управдом» в Шатуре

Форум «Управдом» с участием инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья прошел накануне в городском округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Место встречи — «Коробовский Дом культуры».

На мероприятии осветили ряд вопросов:

подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду;

ремонт подъездных групп МКД;

регламент уборки контейнерных площадок;

переход на электронный единый платежный документ.

В состав участников форума вошли представители администрации муниципалитета, заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления ЮГ министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управляющие организации, председатели советов МКД, жители и активисты городского округа.

Завершился форум открытым диалогом с жителями, которые задавали участникам «Управдома» интересующие их вопросы.

Ранее подобные форумы «Управдом» уже прошли в Солнечногорске, Химках и Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.