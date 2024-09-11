Подготовка коммунальной техники к зиме началась в округе Шаховская

В городском округе Шаховская началась подготовка уборочной техники и материалов к зимнему периоду. Это более 50 единиц техники: самосвалы, трактора МТЗ, коммунально-дорожные машины (КДМ), погрузчики, грейдеры, мини погрузчики, снегоуборщики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в городском округе Шаховская началась масштабная подготовка к переходу на осенне-зимнее содержание автомобильных дорог, общественных и придомовых территорий.

Эффективное зимнее содержание включает в себя комплекс мероприятий. Сейчас основная задача коммунальных служб провести работы по техническому обслуживанию уже имеющегося спецтранспорта: ремонту, замене, очистке, покраске и т. д.

Еще в прошлом году автопарк специализированной техники начал пополняться и в этом году также закупили дополнительную уборочную технику, лопаты для тракторов в количестве 2 штук, щетки и 17 лопат для дворников.

Еще один важный вопрос — для безопасного и комфортного передвижения жителей и автомобилей во время гололедицы закуплен запас реагентов в полном объеме. На сегодняшний день пескосоляная смесь готова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.