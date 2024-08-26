Подготовка к отопительному сезону в Мытищах идет с опережением графика

В Подмосковье ускоренными темпами идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. Так, общая готовность мытищинских объектов к отопительному сезону составляет более 98%, работы идут интенсивно, с опережением сроков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовительные работы находятся под постоянным контролем, представители городского руководства регулярно выезжают на объекты теплоснабжения. Очередную проверку готовности котельных провел заместитель главы городской администрации Мытищи Иван Яськив совместно с представителями единой теплоснабжающей организацией АО «Мытищинская теплосеть».

По итогам выезда констатировали: плановые ремонты проведены, объекты подготовлены к ОЗП. Работами охвачены 62 котельных — они обеспечивают теплом 1 200 многоквартирных домов муниципалитета, в которых проживают 240 тысяч человек.

Что касается других объектов — завершается замена участка сети водоотведения вдоль реки Яузы, работы проводятся в рамках капремонта ООО «Водопроводно-канализационные системы». Трубопровод отремонтирован, коллектор запущен в работу. Осталось восстановить камеру и благоустроить территорию.

Также для полного восстановления пропускной способности сети по инвестиционной программе 2023-2025 панируется строительство канализационной сети на участке дома № 43 корп. 5 до дома № 47А по Новомытищинскому проспекту, что позволит исключить попадание сточных вод в Яузу, обеспечить безаварийность оказания услуг, попадание поверхностных вод в коллектор с уменьшением объема внешних стоков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.